نظرة بوتين إلى الاقتصاد الروسي اليوم

تناول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الروسي، بإلإضافة للأوضاع الدولية والعلاقة مع الغرب في ظل الأزمة الأوكرانية.

وجاء ذلك في مقابلة بثت اليوم الأربعاء أجراها الرئيس بوتين مع الصحفي دميتري كيسيليوف لقناة "روسيا-1" و"روسيا سيفودنيا"، وفيما يلي أبرز التصريحات الاقتصادية:

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بوتين يؤكد أهمية العمل على تغيير هيكل الاقتصاد ليصبح أكثر كفاءة وحداثة وابتكارا.

بوتين: الاقتصاد الروسي يمتلك الفرص لتجاوز منافسه الياباني بناء على معيار تعادل القدرة الشرائية.

بوتين: صناعة الدفاع تحفز الاقتصاد الروسي، لكن من الضروري الحفاظ على التوازن والعمل على زيادة إنتاج المنتجات المدنية.

بوتين: روسيا تواجه نقص في العمالة.

بوتين: الشركات الروسية تدرك أن الوضع المرتبط بنقص العمالة لن يتغير للأفضل في السنوات المقبلة لذلك يجب حل هذه المشكلة بشكل جذري.

بوتين: يجب الارتقاء بالمناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا إلى المستوى الفيدرالي (مستوى المقاطعات والأقاليم الأخرى).

بوتين يرجح احتمال ظهور نظام ضريبي تصاعدي في روسيا.

وجاءت مقابلة الرئيس بوتين قبل أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية في روسيا، إذ تشهد روسيا الانتخابات أيام 15 و16 و17 من شهر مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي