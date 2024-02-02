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بوتين يسمح للمساهمين في "روس نفط" بإجراء معاملات تتعلق بأسهمهم

مال وأعمال

بوتين يسمح للمساهمين في
AFP DMITRY KOSTYUKOV
شركة النفط الروسية "روس نفط".
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أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمرا يأذن بموجبه للأجانب بإجراء معاملات تجيز لهم التصرف بأسهمهم في شركة النفط الروسية "روس نفط".

ونشرت الوثيقة على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية والتي بموجبها "يأذن رئيس الدولة بالمعاملات التي تنطوي على إنشاء أو تغيير أو إنهاء أو رهن حقوق الملكية والاستخدام و (أو) التصرف في أسهم "روس نفط".

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وكما أوضح مصدر مطلع في قطاع الصناعة لـ"تاس"، فإن هذا سيسمح لشركة "روس نفط" بإغلاق الصفقة مع الشركة السويسرية "Glencore" وبانسحابها من رأس مال الشركة الروسية.

وتعود ملكية 23.46% من أسهم "روس نفط" إلى شركة التجارة السويسرية "Glencore"

وفي ديسمبر 2021، وافقت "Glencore" على بيع حصتها، وكان من المتوقع إغلاق الصفقة في النصف الأول من عام 2022، إلا أنه في صيف عام 2022، وقع الرئيس الروسي مرسوما يحظر على المستثمرين من الدول غير الصديقة إجراء أي معاملات تغير هيكل ملكية الشركات الروسية.

المصدر: تاس

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