بوتين: الاقتصاد الروسي أصبح الأول في أوروبا ونموه مستمر

عبّر الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، عن ثقته في مواصلة الاقتصاد الروسي النمو، مشيرا إلى أنه أصبح بالفعل الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم.

وقال بوتين خلال حديثه في منتدى "كل شيء من أجل النصر": "اقتصادنا ينمو، على عكس الاقتصادات الأخرى، وأصبح اليوم الأكبر في أوروبا، الرقم واحد في أوروبا، من حيث تعادل القوة الشرائية مع الإنتاج، ومن حيث الحجم الاقتصادي، أصبح الأول في أوروبا، والخامس في العالم".

إقرأ المزيد

وأكد بوتين أن "هذه العملية آخذة بالازدياد".

وأضاف الرئيس: "جميع مؤسساتنا الصناعية ومؤسسات التصنيع وقطاع البناء ومهندسينا وعلمائنا، الذين اقترحوا بسرعة حلولا تقنية أساسية، ساهموا في تحقيق هذه النتيجة…ويحقق العمال الزراعيون حصادا قياسيا عاما بعد عام، ومن سنة إلى أخرى نقوم بتزويد أنفسنا بالكامل بجميع المنتجات الغذائية الأساسية اللازمة، ويقدم الأخصائيون الاجتماعيون مساهمة كبيرة في هذا العمل".

يذكر أن منتدى "كل شيء من أجل النصر!" ترعاه الجبهة الشعبية لعموم روسيا وهو مكرّس للعاملين في مؤسسات الدفاع، ودعم معنويات العسكريين الروس في منطقة العملية العسكرية بأوكرانيا.

المصدر: تاس+RT