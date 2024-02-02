بوتين: روسيا صدرت أسلحة ومعدات عسكرية بالمليارات خلال 2023

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه المشاركين في منتدى "كل شيء من أجل النصر!"، أن روسيا صدرت معدات وأسلحة عسكرية بمليارات الدولارات العام الماضي 2023.

وقال الرئيس الروسي في المنتدى المنعقد في مدينة تولا جنوب موسكو: "وردنا العام الماضي كمية لا بأس بها من معداتنا العسكرية إلى الأسواق العالمية بمليارات الدولارات".

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وذكر أن اقتصادات أوروبا والولايات المتحدة تقبع اليوم في المنطقة الحمراء، خلافا للاقتصاد الروسي الذي ينمو.

وفي ما يلي أبرز النقاط التي جاءت في حديث الرئيس بوتين:

- تم خلق 520 ألف فرصة عمل جديدة في صناعة الدفاع الروسية خلال العام والنصف عام الماضية.

- زيادة إنتاج أسلحة حماية الدروع بواقع 10 مرات.

- وزارة الدفاع تنهض بعمل الصناعة الدفاعية بنسبة 80%.

- أحدث الأسلحة الروسية تتفوق على نظيراتها الأجنبية.

- تمتلك شركات الصناعة الدفاعية الروسية تمويلا كبيرا.

- يجب أن تكون روسيا مكتفية ذاتيا بالكامل وهذا أحد مظاهر السيادة.

- نستثمر مبالغ طائلة في صناعة الإلكترونيات الدقيقة.

ومنتدى "كل شيء من أجل النصر!" ترعاه الجبهة الشعبية لعموم روسيا ومكرّس للعاملين في مؤسسات الدفاع، ودعم معنويات العسكريين الروس في منطقة العملية العسكرية بأوكرانيا.

وحافظت روسيا في السنوات الماضية على المرتبة الثانية في العالم من حيث صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية بواقع 13 مليار دولار سنويا، فيما تصل حقيبة الحجوزات على الأسلحة الروسية في الوقت الراهن إلى 55 مليار دولار.

المصدر: RT + نوفوستي