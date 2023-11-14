مصدر في "معرض دبي للطيران": روسيا لا تسعى لزيادة صادراتها من الأسلحة في الوقت الراهن

أكد مدير مؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية ألكسندر ميخييف أن روسيا لا تسعى في ظل العملية العسكرية بأوكرانيا لزيادة صادراتها من الأسحلة، وتكتفي الآن بإبرام عقود تصدير مستقبلية.

وجاء تصريح مدير "روس أوبورون إكسبورت"، الشركة التي تدير صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، خلال مشاركته في "معرض دبي للطيران 2023"، حيث تعرض روسيا 250 طائرة ومروحية ونموذجا من فخر صناعاتها الجوية.

وقال ميخييف: "في ظل العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، المهمة الأساسية للمجمع الصناعي العسكري الروسي الآن تلبية احتياجات القوات المسلحة الروسية، والوقت ليس مناسبا للحديث عن المنافسة وزيادة حجم الصادرات العسكرية الروسية".

وأشار إلى أن "روس أوبورون إكسبورت" تعمل على تأمين عقود مستقبلية لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية من روسيا.

وفي السنوات الماضية، حافظت روسيا على المرتبة الثانية في العالم من حيث صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية، بواقع 13 مليار دولار سنويا، فيما تصل حقيبة الحجوزات على الأسلحة الروسية في الوقت الراهن إلى 55 مليار دولار.

وانطلقت أمس الاثنين النسخة الـ18 من معرض دبي للطيران الذي سيستمر من الـ13 وإلى 17 نوفمبر 2023، وسط توقعات أن يصل عدد الشركات المشاركة فيه إلى أكثر من 1400 من 95 دولة.

ويستضيف المعرض الذي يقام في مطار دبي و"ورلد سنترال"، الشركات من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول التي ساهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة.

المصدر: RT + نوفوستي