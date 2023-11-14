روسيا تعلن موعد إنتاج مقاتلة جديدة من الجيل الخامس

كشف نائب رئيس الوزراء الروسي دينيس مانتوروف أن روسيا تستعد لبدء إنتاج مقاتلة "كش مات" الجديدة من الجيل الخامس بمحرك واحد حتى نهاية عام 2025، لتكون الثانية بعد "سو-57" ذات المحركين.

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وجاء تصريح مانتوروف الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتجارة خلال مشاركته في "معرض دبي للطيران 2023"، حيث تعرض روسيا 250 طائرة ومروحية ونموذجا من فخر صناعاتها الجوية.

وأشار مانتوروف إلى أن إنتاج طائرة "كش مات" سيبدأ قبل نهاية العام 2025.

وكشف عن اهتمام الشركاء الأجانب بهذه المقاتلة من الجيل الخامس، حيث يمكن إجراء تعديلات عليها مع مراعاة رغباتهم.

و"كش مات" هي أول مقاتلة روسية ذات محرك واحد من الجيل الخامس بعد مقاتلة "سو-57" ذات المحركين، طورتها شركة "سوخوي" وعرضت لأول مرة في يوليو 2021 في معرض الفضاء الجوي MAKS-2021 في موسكو.

وعرضت خارج البلاد للمرة الأولى خلال نفس العام في معرض دبي للطيران.

والميزات الرئيسية لـ"كش مات" هي التخفي عن الرادار، وكلفتها المنخفضة لكل ساعة طيران، والتصميم المفتوح الذي يتيح تطوريها، والأداء العالي من حيث التناسب بين الفعالية والكلفة.

المصدر: نوفوستي