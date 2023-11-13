من "معرض دبي للطيران".. مسؤول روسي: الإمارات شريك موثوق في التعاون العسكري

أكد مسؤول روسي رفيع أن الطلب العالمي على الأسحلة والمعدات العسكرية الروسية لا ينخفض رغم محاولات الغرب الضغط على شركاء روسيا وتشويه سمعتها، مشيدا بالتعاون العسكري مع الإمارات.

وقال مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني دميتري شوغاييف: "بشكل عام، على الرغم من محاولات الضغط على شركائنا وتشويه سمعة روسيا، فإن الطلب على المنتجات العسكرية الروسية لا يتناقص. واثقون من أنه سيتم تحقيق أهداف التصدير المحددة لهذا العام".

وأشار إلى أن تصدير المنتجات العسكرية من روسيا يتم بناء على الجدول الزمني المحدد والاتفاقات المبرمة، مشددا على أن حقيبة الحجوزات على الأسلحة الروسية في السنوات الأخيرة ظلت عند مستوى 50-55 مليار دولار سنويا.

وأشار إلى أن الإمارات أبدت اهتمامها بجميع أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية وتبحث الإمدادات والتعاون، وقال: "الإمارات شريك موثوق لروسيا في مجال التعاون العسكري والتقني".

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وأضاف، أن موسكو وأبو ظبي تناقشان تنفيذ الاتفاقات القائمة، بالإضافة إلى مجالات التعاون الواعدة.

وجاء تصريح شوغاييف تزامنا مع انطلاق النسخة الـ18 من معرض دبي للطيران الذي سيستمر من الـ13 وإلى 17 نوفمبر 2023، ويتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة فيه إلى أكثر من 1400 من 95 دولة.

ويستضيف المعرض، الذي يقام في مطار دبي و"ورلد سنترال"، الشركات من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول التي ساهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير على صعيد عدد المسافرين من وإلى المنطقة.

المصدر: RT + نوفوستي