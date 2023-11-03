في نسخته الأكبر. "معرض دبي للطيران" ينطلق بمشاركة شركات روسية

تنطلق فعاليات النسخة الـ18 من معرض دبي للطيران في 13 نوفمبر 2023 ويتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة إلى أكثر من 1400 من 95 دولة وأن يتجاوز عدد الزوار أرقام النسخة الماضية.

ويستضيف المعرض، الذي يقام في مطار دبي وورلد سنترال، الشركات من جميع أنحاء العالم لمناقشة الحلول التي ساهمت في انتعاش ونمو قطاع الطيران في السنوات الأخيرة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي تواصل نموها الكبير على صعيد عدد المسافرين من وإلى المنطقة.

ويركز معرض دبي للطيران هذا العام على مستوى التطور الكبير فيما يتعلق بالنمو والابتكار في القطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحقق في مختلف القطاعات ذات الصلة، ويوفر منصة عالمية المستوى لتعزيز أوجه التعاون والتقدم التكنولوجي والابتكار.

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ويستضيف معرض دبي للطيران 2023 مجموعة من المؤتمرات بمشاركة أكثر من 300 متحدث يقدمون نحو 80 ساعة من المحتوى التفاعلي حول المجالات الرئيسية للقطاع والتي تشمل الاستدامة، والنقل الجوي، والذكاء الاصطناعي، وطيران رواد الأعمال، وغيرها من المواضيع الأخرى.

وتشمل الفعاليات التي يتخللها المعرض، تقديم عروض يومية لـ 180 طائرة تجارية وعسكرية من أكثر الطائرات تقدماً في العالم تشمل عروضا جوية وبرية.

ومن الشركات الروسية المشاركة في الحدث، "روس أوبورون إكسبورت"، المسؤولة عن إدارة معظم الصادرات الروسية. وقالت الشركة إنها ستعرض في دبي نظاما آليا لمواجهة طائرات بدون طيار من الحجم الصغير.

المصدر: إنترفاكس + وام