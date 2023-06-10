روسيا تطور تقنيات جديدة لخفض الضجيج داخل الطائرات المدنية

أعلن معهد موسكو للطيران أن الخبراء فيه يعملون على تطوير تقنيات جديدة من شأنها أن تساعد على تقليل معدلات الضوضاء التي تسمع داخل الطائرات المدنية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد:"يعمل الخبراء في معهد موسكو للطيران على تطوير تقنيات جديدة تسمح بإجراء تقييم شامل لمستوى الضوضاء في طائرات الركاب المدنية أثناء اختبارها".

وتبعا للبيان فإن التقنيات الجديدة ستقوم بدراسة معدلات الضوضاء والاهتزازات وتحليل الكميات الاهتزازية الصوتية في مقصورات الطائرات أثناء عمليات الاختبار، وستساعد على تحديد مصدر الضوضاء ليتم تعديل أجزاء الطائرات، وبالتالي سيقل معدل الضوضاء في قمرة الطائرة.

إقرأ المزيد

وحول الموضوع قال مدير معهد تكنولوجيا الطيران الأول في موسكو، دميتري ستريليتس: "اليوم لا توجد معايير دولية تنظم الحد الأقصى لمستويات الضوضاء المسموح بها في مقصورات طائرات الركاب، ومع ذلك فإن جميع الشركات المصنعة للطائرات تولي اهتماما لهذا الأمر لتقليل مستويات الضوضاء في مقصورات طائراتها.. بالنسبة لنا، فإن البحث في مجال الصوتيات الذي يهدف إلى تحسين راحة الركاب على متن الطائرات الروسية يمثل أولوية.. في روسيا يتم تطبيق معيار GOST R 70066-2022، والذي يفرض المتطلبات الفنية للتصميم الصوتي. نحن نعتمد عليه في عملنا".

المصدر: سلاح روسيا