 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن تدمير 4 دبابات من طراز ليوبارد وأسلحة غربية أخرى للجيش الأوكراني خلال يوم واحد

روسيا تطور تقنيات جديدة لخفض الضجيج داخل الطائرات المدنية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تطور تقنيات جديدة لخفض الضجيج داخل الطائرات المدنية
Sputnik pavel bendyakov
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vgau

أعلن معهد موسكو للطيران أن الخبراء فيه يعملون على تطوير تقنيات جديدة من شأنها أن تساعد على تقليل معدلات الضوضاء التي تسمع داخل الطائرات المدنية.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمعهد:"يعمل الخبراء في معهد موسكو للطيران على تطوير تقنيات جديدة تسمح بإجراء تقييم شامل لمستوى الضوضاء في طائرات الركاب المدنية أثناء اختبارها".

وتبعا للبيان فإن التقنيات الجديدة ستقوم بدراسة معدلات الضوضاء والاهتزازات وتحليل الكميات الاهتزازية الصوتية  في مقصورات الطائرات أثناء عمليات الاختبار، وستساعد على تحديد مصدر الضوضاء ليتم تعديل أجزاء الطائرات، وبالتالي سيقل معدل الضوضاء في قمرة الطائرة.

إقرأ المزيد
روسيا تطور روبوتا مخصصا لإنتاج
روسيا تطور روبوتا مخصصا لإنتاج "الأجنحة السوداء" لطائراتها المدنية

وحول الموضوع قال مدير معهد تكنولوجيا الطيران الأول في موسكو، دميتري ستريليتس: "اليوم لا توجد معايير دولية تنظم الحد الأقصى لمستويات الضوضاء المسموح بها في مقصورات طائرات الركاب، ومع ذلك فإن جميع الشركات المصنعة للطائرات تولي اهتماما لهذا الأمر لتقليل مستويات الضوضاء في مقصورات طائراتها.. بالنسبة لنا، فإن البحث في مجال الصوتيات الذي يهدف إلى تحسين راحة الركاب على متن الطائرات الروسية يمثل أولوية.. في روسيا  يتم تطبيق معيار GOST R 70066-2022، والذي يفرض المتطلبات الفنية للتصميم الصوتي. نحن نعتمد عليه في عملنا".

المصدر: سلاح روسيا

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا