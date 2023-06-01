روسيا تطور روبوتا مخصصا لإنتاج "الأجنحة السوداء" لطائراتها المدنية

أعلنت المؤسسة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات عن تطوير روبوت سيساهم في تصنيع نوع خاص من الأجنحة لطائرات MS-21 المدنية الواعدة.

وأشارت المؤسسة إلى أن شركة "إيركوت" التابعة لها وبالتعاون مع خبراء من جامعة بلاتوف التقنية الروسية تمكنت من تطوير روبوت سيستعمل في تصنيع الأجنحة المركبة أو ما يسمى بالـ "الأجنحة السوداء" التي ستستخدم في طائرات MS-21 المدنية مستقبلا، كما طورت جميع البرمجيات وأنظمة التحكم المخصصة لهذا الروبوت.

وتبعا للمؤسسة فإن الأجنحة المركبة أو "الأجنحة السوداء" ستكون إحدى أبرز المزايا في طائرات MS-21 المستقبلية، فهي تساعد على التقليل من وزن هيكل الطائرة، وتحسن الجودة الديناميكية للطائرات، لكن عملية تصنيع هذه الأجنحة تعتبر معقدة بعض الشيء، وبمساعدة الروبوت الجديد سيتم تجميع طبقات الأجنحة باستخدام شرائط خاصة من ألياف الكربون، وسيتم الاستغناء عن المعدات الأجنبية التي كانت تستخدم لمثل هذه الأعمال عادة.

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وحول الموضوع قال النائب الأول لمدير شركة"إيركوت"، أناتولي غيدايسكي: "لقد طورنا تكنولوجيا تصنيع الأجنحة الجديدة للطائرات بشكل كامل وبقدرات محلية، والهدف التالي هو توسيع الإنتاج التسلسلي لهياكل طائرات MS-21، وزيادة إنتاج هذه الطائرات".

المصدر: سلاح روسيا