روسيا تعزز إنتاج مكونات الطائرات المدنية للاستغناء عن المكونات المستوردة

أعلن حاكم شبه جزيرة القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف أن روسيا تعزز الإنتاج المحلي لمكونات الطائرات المدنية للاستغناء عن المكونات المستوردة.

وحول الموضوع قال المسؤول: " في إطار الخطة الروسية للاستغناء عن الواردات الأجنبية يعمل مصنع Fiolent الواقع في شبه جزيرة القرم حاليا على إنتاج محولات لطائرات SSJ-New المدنية، ومعدات كهربائية لطائرات MS-21 المدنية الروسية أيضا".

وأضاف "مصنع Fiolent مسؤول عن إنتاج المعدات لطائرات Superjet و MS-21، جحم الطلبات على المعدات تضاعف أربع مرات تقريبا، بما فيها الطلبات المقدمة من المؤسسات الحكومية الروسية".

إقرأ المزيد

وأشار أكسيونوف إلى أن المصنع منشغل حاليا أيضا بتعيين موظفين إضافيين، وحصل من الحكومة الروسية على دعم بقيمة 40 مليون روبل، ومن المفترض أن يحصل على دعم بقيمة 70 مليون روبل أخرى تخصص من وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

وكان رئيس وزراء القرم، يوري غوتسانيوك قد أشار في وقت سابق إلى أن الحكومة في شبه جزيرة القرم تخطط لتنفيذ عدة مشاريع واعدة للاستغناء عن الواردات الأجنبية، بما فيها مشاريع لإنتاج معدات الطائرات المدنية، ومشاريع لإنتاج مواد مركبة ستستعمل في العديد من المشاريع الصناعية.

المصدر: سلاح روسيا