بم يتميز مشروع طائرة الركاب الروسية "لادوغا"؟

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في أثناء زيارته لمصنع الطائرات في سمولينسك الروسية أن روسيا بحاجة إلى طائرات ركاب ستستخدم في خطوط الطيران المحلية.

وبينها طائرة الركاب التربينية المروحية "لادوغا" التي ينتج المصنع هياكل وأجنحة لها. وقال أن روسيا ستنتج نحو 550 طائرة من هذا النوع، إذ أنها مطلوبة في السوق الداخلية وأسواق الدول الصديقة.

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وأشار رئيس الوزارة إلى أن الطائرة المستقبلية الواعدة "لادوغا" تتمتع بمواصفات ممتازة من حيث سعتها ومدى طيرانها.

يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن طائرة الركاب "لادوغا" ستحصل عام 2024 على ترخيص بالاستخدام في روسيا. بينما قال مدير عام مصنع الطائرات في سامارا الروسية إن عام 2023 سيشهد الكشف عن أول هيكل من أصل الهياكل الأربعة لطائرة الركاب "لادوغا" التي تتسع لـ44 راكبا.

يذكر أن طول الطائرة يبلغ 22 مترا، وباع جناحها 26 مترا، وارتفاعها 8.32 متر، والوزن الأقصى عند الإقلاع 17000 كلغ، والمدى الأقصى للطيران 2200 كلم، والسرعة الاقتصادية 460 كلم، والسرعة القصوى 480 كلم، والارتفاع الأقصى للطيران 7200 كلم، وعرض صالون طائرة 2.60 متر، وارتفاع الصالون 1.90 متر، وعدد الكراسي 44 كرسي.

ووفقا للتقييمات الأولية سيصل سعر الطائرة الواحدة إلى نحو 12 مليون دولار امريكي.

المصدر: روسيسكايا غازيتا