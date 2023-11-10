دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستورد 50% من إجمالي صادرات الأسلحة الروسية

أعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسية لتصدير السلاح ألكسندر ميخيف، أن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستورد 50% من إجمالي الأسلحة التي تصدرها روسيا.

وقال ميخيف في حديث للصحفيين إن المؤسسة ستعرض نماذج من الطائرات وأنظمة الدفاع الجوي والإلكتروني في معرض دبي الدولي للطيران من الـ13 وحتى الـ17 من نوفمبر الجاري.

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وأضاف: "نركز على بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط التي تصل حصتها في حقيبة الحجوزات على أسلحتنا إلى 50%، حيث ننافس الشركات الرائدة في تصنيع السلاح عالميا".

وأشار إلى أن "روس أوبورون إكسبورت" ستعرض هذا العالم لأول مرة طائرة الشحن العسكرية Il-76MD 90A(E)، وأحدث الأسلحة لمقاتلات الجيل الخامس بما فيها الصواريخ الموجهة RVV-BD وRVV-MDs، وX-69.

وأشار إلى أن روسيا ستعرض كذلك أفضل مروحية هجومية في العالم Ka-52، ومجموعة من أسلحة الطائرات التي أثبتت فعاليتها ضد المدرعات والدبابات الحديثة في أوكرانيا.

وأضاف أن مقاتلات "سو-35 إس" و"سو-30 إس إم" الروسية ستؤدي خلال المعرض عروضا جوية متميزة في دبي بدعوة من وزارة الدفاع الإماراتية.

المصدر: نوفوستي