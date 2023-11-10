لأول مرة.. روسيا تكشف عن طائرة النقل الثقيلة المطورة "إيل - 76 إم دي" في معرض دبي للطيران

تعرض روسيا على المشاركين في معرض Dubai Air Show-2023 للطيران، 200 نموذج من المنتجات العسكرية والمدنية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، من تصنيع شركات روسية رائدة.

ومن بينها طائرة النقل" إل – 76 إم دي–90 آ" التي لم يسبق لها أن عرضت خارج البلاد منذ عام 1994.

وتعد " إل – 76 إم دي – 90 آ" نموذجا مطورا من طائرة النقل الروسية المعروفة "إيل – 76 إم دي"، حيث أدخلت تعديلات على 70% من أجهزة ومعدات الطائرة، ما سمح بزيادة الحمولة المفيدة حتى 60 طنا، ورفع مدى عمل الطائرة والتخفيض من استهلاك الوقود مع تأمين سلامة الطيران في الوقت نفسه.

وقال النائب الأول لرئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية فلاديمير أرتياكوف، إن الطائرات من طراز "إيل – 76" مطلوبة في السوق الدولية لوظائفها المتنوعة، ولتنفيذها لطيف واسع من المهام، بدءا من نقل الأفراد والمعدات الحربية وانتهاء بإطفاء الحرائق.

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وستشارك الطائرة الروسية في البرنامج الجوي للمعرض، كما ستشارك فيه أيضا مروحية "كا – 32 آ 11 إم" لإطفاء الحرائق. أما مؤسسة "روستيخ" الروسية فستعرض نسخة صغيرة من رشاش كلاشينكوف "آكا – 19" عيار 5.56 ملم .

بالإضافة إلى ذلك، ستشارك مروحية "كا – 52" الضاربة الاستطلاعية (التمساح)، فضلا عن مروحيات روسية أخرى، ومن بينها مروحية "مي – 171 آ 3".

وقال أرتياكوف كذلك، إن روسيا ستعرض في دبي صاروخها المشهور الفائق الدقة "جو – أرض"، وهو " إزديلي 305 إي" من تصنيع مكتب "الأنظمة الفائقة الدقة" للتصاميم. ويطلق الصاروخ من المروحيات إلى مدى 14.5 كيلومتر.

يذكر أن معرض Dubai Air Show-2023 يقام في دبي في الفترة ما بين 13 و17 نوفمبر الجاري.

المصدر: Zvezdanews