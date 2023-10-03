هنغاريا: مستعدون لبرد الشتاء بفضل الغاز الروسي

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، أن هنغاريا مستعدة بشكل جيد لفصل الشتاء من خلال الحفاظ على التعاون المنطقي مع روسيا وضمان إمدادات موثوقة من الطاقة.

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وقال وزير الخارجية الهنغاري في تصريحات نقلتها وكالة "نوفوستي" اليوم الثلاثاء: "إمدادات الطاقة في هنغاريا آمنة لأننا تمكنا من الحفاظ على التعاون على أساس المنطق السليم، وأكد لي زميلي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والشركات الروسية ستفي بالتزاماتها التعاقدية التي تعهدت بها، وستقوم بتوريد كميات الغاز الطبيعي المتفق عليها" إلى هنغاريا.

وشدد على أن هنغاريا "مستعدة بشكل جيد" لموسم الشتاء المقبل. وأشار إلى أن "مستوى إشغال منشآت تخزين الغاز الهنغارية يتجاوز بشكل كبير المتوسط ​​الأوروبي، كما أن الإمدادات التي تصل باستمرار ستضمن إمدادات الطاقة للبلاد في فصل الشتاء".

وفي وقت سابق، أعلن الوزير الهنغاري أنه سيلتقي بنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في 13 أكتوبر الجاري، خلال أسبوع الطاقة الروسي في موسكو، وسيبحث معه قضايا التعاون في مجال الطاقة.

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وأضاف سيارتو، أنه لا يخطط لإبرام عقود جديدة خلال زيارته إلى موسكو لأن الاتفاقيات طويلة الأجل القائمة لا تزال سارية.

وتعد روسيا المورد الرئيسي للغاز إلى هنغاريا، ووقعت شركة "غازبروم" الروسية مع الشركة الهنغارية الحكومية MVM في سبتمبر 2021، عقدين طويلي الأجل، واللذين ينصان على توريد 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر الأنابيب التي تمتد عبر النمسا وصربيا متجاوزة أوكرانيا.

ومنذ أن تم تعليق استخدام خط أنابيب غاز "السيل الشمالي - 1"، تم التوصل إلى اتفاق في أكتوبر 2022 لزيادة إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر الخط الجنوبي "السيل التركي" وفرعه عبر بلغاريا وصربيا.

وفي عام 2022، استقبلت هنغاريا 4.8 مليار متر مكعب من الغاز عبر هذا الخط.

المصدر: تاس + نوفوستي