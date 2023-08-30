أوربان يحذر من أي هجوم على خطوط إمداد الغاز الروسي إلى هنغاريا

حذر رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، من أن أي تعد أو هجوم على الممر الجنوبي الذي تستخدمه صربيا وهنغاريا لتلقي الغاز الروسي سيكون بمثابة ذريعة للحرب.

ولفت أوربان، "إلى وجود خط أنابيب آخر لنقل الغاز الروسي إلى البلاد، ليس السيل الشمالي، وإنما الممر الجنوبي، على طول الخط الجنوبي تركيا وبلغاريا وصربيا وهنغاريا". منوها بأن "هنغاريا وصربيا ستعتبران أي تعد على الممر الجنوبي كالهجوم الذي استهدف السيل الشمالي، ذريعة للحرب، وسيتم الرد على الفور".

Ep. 20 Hungary shares a border with Ukraine. We traveled to Budapest to speak with the country’s prime minister, Viktor Orbán. pic.twitter.com/LOzpMrQNIz — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 29, 2023

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ولم يحدد أوربان الجهة التي وجه إليها التحذير، مكتفيا بالقول إن "الأمر لا يتعلق بروسيا".

يذكر أن روسيا لا تزال المورد الرئيسي للغاز إلى هنغاريا، حيث وقعت الشركة الهنغارية الحكومية MVM في سبتمبر 2021، عقدين طويلي الأجل مع شركة "غازبروم" الروسية، فيما ينصان على توريد إجمالي 4.5 مليار متر مكعب سنويا من خلال خطوط الأنابيب التي تمتد عبر النمسا وصربيا متجاوزة أوكرانيا.

ومنذ أن تم تعليق استخدام خط أنابيب غاز "السيل الشمالي"، تم التوصل إلى اتفاق في أكتوبر 2022 لزيادة إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا عبر الخط الجنوبي "السيل التركي" وفرعه عبر بلغاريا وصربيا. وفي عام 2022، استقبلت هنغاريا 4.8 مليار متر مكعب عبر هذا الخط من الغاز.

وفي سياق التحقيقات في أعمال التخريب التي طالت أنابيب "السيل الشمالي" سبتمبر العام الماضي، قالت مصادر مطلعة، إن جميع الأدلة أصبحت تشير إلى اتجاه واحد هو أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي، RT