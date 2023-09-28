روسيا تقدم لمجلس الأمن الدولي مشروع بيان حول تفجير "السيل الشمالي"

أعلن نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن روسيا وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع بيان حول تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي" الروسية.

وقال بوليانسكي في منشور على "تلغرام"، يوم الخميس: "كما أعلنا خلال جلستنا حول تفجير أنابيب "السيل الشمالي" يوم 26 سبتمبر، وزعنا اليوم مشروع بيان لرئيس مجلس الأمن الدولي حول هذا العمل الإرهابي".

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وأضاف: "سنرى المناورات التي سيقوم بها زملاؤنا الغربيون من أجل تجنب تعبير مجلس الأمن عن موقف واضح له بهذا الشأن".

يذكر أن خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" في بحر البلطيق تعرضت لحادث تخريب في 26 سبتمبر 2022. وفتحت الأجهزة الأمنية الروسية تحقيقا في "فعل إرهابي دولي".

وتدعو روسيا إلى تشكيل فريق تحقيق دولي بمشاركتها، لتحديد الجهات المسؤولة عن التفجير.

المصدر: RT