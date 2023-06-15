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روسيا تصرّ على إجراء تحقيق دولي في تفجير "السيل الشمالي" ومحاسبة الضالعين فيه

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روسيا تصرّ على إجراء تحقيق دولي في تفجير
Globallookpress Danish Defense Ministry/XinHua
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أكد نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موسكو تصرّ على إجراء تحقيق دولي في تفجير أنابيب غاز "السيل الشمالي"، ومحاسبة المسؤولين عنه.

وقال بوليانسكي للصحفيين، يوم الخميس: "سنسعى لإجراء تحقيق دولي ومعاقبة من يقفون وراء هذه الجريمة".

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وأضاف: "نعتبر أمرا مرفوضا أن منفذي هذه الجريمة الشنيعة لم يتم تحديد هوياتهم حتى الآن، وأنهم لم يمثلوا أمام المحكمة بعد".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة مشاورات مغلقة، يوم الخميس، أثارت روسيا خلالها مسألة التحقيق في تفجير خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" في بحر البلطيق في سبتمبر الماضي.

المصدر: نوفوستي

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