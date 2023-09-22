سيارتو: لافروف يضمن استمرار إمدادات النفط والغاز إلى هنغاريا

أعلن وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ضمن له استمرار إمدادات النفط والغاز الروسي إلى الجانب الهنغاري.

وقال سيارتو: "لقد تلقيت الآن مرة أخرى ضمانات وتأكيدات للضمانات من الوزير لافروف بأن الإمدادات ستستمر في إطار العقود".

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وصرح مسؤول العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية الهنغارية، تاماش مينتسير، في وقت سباق بأن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي، مؤكدا أن أي مزاعم بأنه يتم إمدادها بأسعار مضخمة عارية من الصحة.

ويذكر أن روسيا لا تزال المورد الرئيسي للغاز إلى هنغاريا، حيث وقعت الشركة الهنغارية الحكومية MVM في سبتمبر 2021، عقدين طويلي الأجل مع شركة "غازبروم" الروسية، وينصان على توريد إجمالي 4.5 مليار متر مكعب سنويا من خلال خطوط الأنابيب التي تمتد عبر النمسا وصربيا متجاوزة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي