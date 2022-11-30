مصر تلغي مشروعا للطاقة الشمسية في أسوان

قررت هيئة الطاقة المتجددة المصرية إلغاء مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميغاواط، واستثمارات بـ 50 مليون دولار، في أسوان بجنوب مصر.

يأتي إلغاء مشروع مزرعة الطاقة الشمسية بعد أيامٍ من توقيع مصر، التي استضافت قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ، على اتفاقيات استثمارية وتمويلات تُقدّر بعشرة مليارات دولار تقريباً لمشاريع طاقة متجددة، بآلياتٍ يُمكن أن تقدّم نموذجاً للدول النامية الأخرى للحصول على التمويل المتعلق بالمناخ.

مصر باشرت تنفيذ تسعة مشروعات في إطار منصة "نُوَفِّي" التابعة لها، والتي تغطي مجالات الطاقة والمياه والأمن الغذائي. كما أن لديها منصة أخرى، وهي (إي.باكت) الإلكترونية، التي تغطي مجالي النقل والبيئة. وأفصحت وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، أن دولاً عديدة تحدثت إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف بشأن اتخاذ إجراءات على غرار "نُوَفِّي".

يرجع السبب الرئيسي لإلغاء مشروع الطاقة الشمسية في أسوان إلى تجنُّب تراكم الأعباء التمويلية على هيئة الطاقة المتجددة، في ظلّ تحمّلها حتى الآن سداد ديون متراكمة للعديد من الجهات.. "فالهدف أن تكون الهيئة جهة تنظيمية وأن يقوم القطاع الخاص بتلك المشروعات".

المصدر: بلومبرغ