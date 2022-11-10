قبل انطلاق قمة G20.. إندونيسيا تشتكي من قلة العربات المدرعة للقادة

صرحت الأمانة العامة لمكتب رئيس إندونيسيا بأنه سيتعين على قادة عدد من البلدان إحضار مركباتهم المدرعة إلى بالي بسبب نقص المركبات المناسبة في إندونيسيا.

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ووفقا لبوابة Tempo.co فإن إندونيسيا بصفتها الدولة المستضيفة للقمة فإن عليها توفير مركبات مدرعة لجميع رؤساء الدول، لكن بحسب مسؤول في مكتب الرئاسة الإندونيسية فإن عدد المركبات المناسبة لهذه الأغراض محدود في إندونيسيا، لذلك دعت الحكومة الإندونيسية كبار الضيوف في القمة لإحضار سياراتهم (مركباتهم) المدرعة الخاصة.

وقال المسؤول: "لدينا عدد قليل جدا من السيارات المضادة للرصاص. ومن طلب منا أولا، سنوفر له هذا النوع من السيارات، لكن كان هناك الكثير من هذه الطلبات، لذلك أوصينا الكثيرين بإحضار سياراتهم المدرعة الخاصة".

وأشارت البوابة إلى أن كبار زعماء دول مجموعة العشرين عادة يشحنون سياراتهم الخاصة خلال الزيارات والقمم الخارجية.

وستنعقد قمة مجموعة العشرين G20 في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و16 من نوفمبر الجاري، وسيترأس وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الوفد الروسي في القمة.

المصدر: نوفوستي