ماسك يؤجل عرض زرع رقاقات في أدمغة البشر

أجلت شركة "نيورالينك" التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، حدثها الخاص بزرع رقاقات في أدمغة البشر، والذي كان من المقرر إقامته في 31 أكتوبر الحالي.

وقال ماسك في تغريدة على "تويتر"، إن عرضه العام الذي يحمل اسم "Show & Tell"، تأجل لمدة شهر، ليقام في 30 نوفمبر المقبل. دون أن يذكر سبب تأجيله للعرض.

Neuralink show & tell now on Nov 30 — Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2022

وفي المرة الأخيرة التي عقدت فيها شركة "نيورالينك" عرضا، أظهرت قردا يلعب لعبة الفيديو "بونغ" بواسطة عقله بعد أن تم تركيب له رقاقة، ومنذ ذلك الحين، شهدت الشركة مغادرة معظم مؤسسيها المشاركين، وانتشرت شائعات تفيد بأن إيلون ماسك كان يفكر في الاستثمار في شركة منافسة لرقائق الدماغ.

ولم تحصل "نيورالينك" بعد على الموافقة التنظيمية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لكي تبدأ في إجراء تجاربها لزراعة الرقاقات بأدمغة البشر.

المصدر: "سبوتنيك"