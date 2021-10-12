تركيا: نتوقع أن يزورنا ما لا يقل عن 4 ملايين سائح روسي في 2021

توقع وزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري إرسوي، أن يزور تركيا هذا العام ما لا يقل عن 4 ملايين سائح من روسيا.

وجاء التصريح خلال مؤتمر صحفي عقد في أنقرة عقب مفاوضات مع رئيسة الوكالة الروسية للسياحة "روس توريزم" زارينا دوجوزوفا.

وأضاف أن أكثر من 2.5 مليون سائح زاروا تركيا بنهاية أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن روسيا هذا العام مثل العام الماضي تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد السياح الذين زاروا تركيا.

ووقعت روسيا وتركيا اليوم على برنامج عمل مشترك للفترة 2022-2024 والذي يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية واستعادة صناعة السياحة في البلدين وزيادة التدفق السياحي المشترك وتهيئة الظروف لسفر آمن ومريح في البلدين.

وتم توقيع الوثيقة من قبل رئيسة الوكالة الروسية للسياحة "روس توريزم" زارينا دوجوزوفا ووزير الثقافة والسياحة التركي، محمد نوري إرسوي.

المصدر: تاس