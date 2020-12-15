 
مباشر
عاجل
الدفاع التركية: نتخذ كل تدبير ضروري من أجل أمن مواطنينا وبلدنا الواقع تحت تهديد جوي وصاروخي خطير

اليورو يقترب من أعلى مستوى في عامين ونصف العام

مال وأعمال

اليورو يقترب من أعلى مستوى في عامين ونصف العام
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pd5a

تمسك اليورو بمكاسبه، اليوم الثلاثاء، إذ اقترب من أعلى مستوى في عامين ونصف العام، مع تجاهل المستثمرين لإجراءات عزل عام جديدة لمكافحة مرض كوفيد-19.

وارتفع اليورو 4% منذ مطلع نوفمبر الماضي إلى أعلى مستوى منذ أبريل 2018 ، وذلك لأسباب منها البيع واسع النطاق للدولار الأمريكي، ومراهنة المستثمرين على أن حزمة تمويل أوروبية ضخمة للتعافي سترفع اقتصادات المنطقة.

وسجل اليورو في أحدث تداول له مقابل الدولار 1.2135 دولار، حيث لم يطرأ عليه تغير يذكر خلال معاملات اليوم.

وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة عملات، على نحو طفيف إلى 90.802 نقطة

وتراجع مؤشر الدولار إلى 90.419 نقطة أمس الاثنين، وهو مستوى لم يشهده منذ أبريل 2018. وضعف الدولار بفعل آمال بإمكانية اتفاق أعضاء مجلس النواب الأمريكي على حزمة تحفيز بقيمة 1.4 تريليون دولار.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا