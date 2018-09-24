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نتنياهو يلتقي السيسي في نيويورك

أخبار العالم

نتنياهو يلتقي السيسي في نيويورك
Reuters
لقاء بين عبد الفتاح السيسي وبنيامين نتنياهو في نيويورك - 19 سبتمبر 2017
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قال مسؤول إسرائيلي يوم الاثنين إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

والتقى نتنياهو والسيسي علانية للمرة الأولى في 2017.

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ولم يقدم المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه المزيد من التفاصيل.

وأفادت وكالة رويترز بأنه لم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين مصريين.

ويسافر نتنياهو يوم الثلاثاء إلى نيويورك وسيجتمع أيضا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكان رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم" ياسر رزق، قال إنه رغم تعدد الفعاليات والقمم الدولية خلال اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة، فإن أبرز بنود أجندة زيارة السيسي هذا العام هو القمة المرتقبة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللقاء المقرر يوم الأربعاء المقبل بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي سبتمبر 2017، التقى السيسي نتنياهو في نيويورك، لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وذلك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة أيضا آنذاك.

المصدر: رويترز

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