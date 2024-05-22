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هولندا.. نشطاء مناصرون لفلسطين يحتلون مبنى إحدى كليات جامعة ماستريخت (صور)

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هولندا.. نشطاء مناصرون لفلسطين يحتلون مبنى إحدى كليات جامعة ماستريخت (صور)
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أعلنت جامعة ماستريخت في هولندا إغلاق مبنى كلية الآداب والعلوم الاجتماعية، حتى إشعار آخر، بعد أن قام نشطاء مناصرون للقضية الفلسطينية بـ"احتلال مبنى الكلية".

وكان موظفو وطلاب الكلية نفذوا احتجاجا بدأ صباح يوم الاثنين 13 مايو، تم في أعقابه نصب مخيم في حديقة كلية الآداب والعلوم الاجتماعية (FASoS). وقد سمح لعدد من المتظاهرين بالبقاء هناك لمدة أسبوع، وأعلن عدد منهم الإضراب عن الطعام.

وذكرت وسائل إعلامية محلية أن مجموعة من بعض الناشطين عادت إلى المخيم الذي يبدو أنه تم توسيعه بشكل كبير، وأعلنت احتلال مبنى الكلية.

وعلى الأثر أعلنت الجامعة في بيان عبر موقعها الإلكتروني أنه "نظرا لإشغال عدد من مباني FASoS، تم إغلاق الكلية حتى إشعار آخر. لن يكون هناك تعليم في الحرم الجامعي اليوم ونحن نتحقق مما إذا كان يمكن إجراء الفصول الدراسية عبر الإنترنت".

كما تم تم إغلاق كلية الحقوق في Bouillonstraat كإجراء احترازي للأشخاص الذين ليس لديهم بطاقة دخول، ويقوم حراس الأمن عند المدخل الرئيسي بفحص كل من يريد الدخول.

وعقد مجلس الجامعة اجتماعا يوم الجمعة الماضي لمناقشة خطة سياسية حول كيفية التعامل مع الشركاء في مناطق الصراع. ولم يتم حتى الآن اتخاذ قرار من قبل المجلس التنفيذي.

ويوم أمس قالت الجامعة في بيان: "مرت عطلة نهاية الأسبوع بهدوء نسبي في جامعتنا، في وقت يقضي فيه الطلاب الليل في خيام، وبعضهم مضرب عن الطعام"، مشيرة إلى أن "الإضراب عن الطعام من أجل إثبات نقطة ما هو خيار صارخ، ونحن قلقون بشأن صحتهم. وبطبيعة الحال، قدمنا ​​المشورة الطبية".

وأضافت: "إلى جانب الشعور بالتعاطف مع أولئك الذين تدفعهم مبادئهم إلى العمل، لدينا أيضا حدود واضحة. نرى كتابات على الجدران تظهر على مبانينا وهناك المزيد من التقارير عن اللغة المعادية للسامية. ومن غير الواضح من يقف وراء هذا. لقد أبلغنا الشرطة بذلك، لأن التخريب والتمييز لا يتطابقان مع تعريفنا للاحتجاج الآمن"، مشددة على أنه "حيثما كان ذلك ممكنا ومناسبا، فإننا نطبق العقوبات المقررة في حالة انتهاك قواعدنا الداخلية. دعونا نثبت أننا قادرون على الاستمرار في إجراء هذه المناقشة في ماستريخت بطريقة لائقة: من خلال المحادثات، وليس الكتابة على الجدران".

المصدر: RT + observant online

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