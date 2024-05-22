بالفيديو.. مناصرون لإسرائيل يهاجمون طلبة اعتصموا نصرة لفلسطين في جامعة ميلانو الإيطالية

شهدت جامعة ميلانو الإيطالية مواجهات بين مجموعة من المعتصمين المؤيدين لفلسطين وآخرين مؤيدين لإسرائيل.

وحسب المعلومات فإن نشطاء من مجموعة "لوتا كومونيستا" هاجمت المجموعة الأخرى التي تقيم مخيم دعما للقضية الفلسطينية ورفضا للحرب على قطاع غزة منذ حوالي 10 أيام داخل الحرم الجامعي للمطالبة بإنهاء الاتفاقيات بين الجامعة والجامعات الإسرائيلية.

وقد انتشر مقطع مصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر الشجار العنيف الذي اندلع في ردهة الجامعة.

MORE FASCISM: Supporters of the occupation attack students protesting at the University of Milan, Italy, in support of Palēstine! pic.twitter.com/X7ejGDsUSs — 🔻 mari 🔻 (@marisaturno_) May 22, 2024

وقد استقبل رئيس الجامعة إيليو فرانزيني وفدا من الطلاب المؤيدين لفلسطين، وطلب منهم إنهاء الاحتجاج، معربا عن إدانته الصارمة لأعمال التخريب والاعتداء اللفظي، واحتلال المساحات الداخلية للجامعة، والذي يقوض التخطيط العادي للأنشطة المؤسسية على حساب مجتمع الجامعة بأكمله".

وطلب من الطلاب اتخاذ إجراءات لتنظيف المساحات الداخلية باسم الاحترام الذي يدينون به إلى جامعتهم، واستخدام مساحة داخلية محدودة، في ظروف آمنة وبطريقة سلمية، وحظر أي سلوك غير صحيح".

المصدر: milano corriere