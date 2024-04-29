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عاصفة برد قوية تجتاح العاصمة التركية.. والأرصاد تحذر (فيديو+ صور)

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عاصفة برد قوية تجتاح العاصمة التركية.. والأرصاد تحذر (فيديو+ صور)
أنقرة
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بدأت عاصفة البرد المتوقعة في أنقرة ظهر أمس الأحد وسط تحذيرات الأرصاد الجوية التركية من ضرورة توخي الحيطة والحذر.

وبينما كانت السماء مغطاة بالغيوم الداكنة في أجزاء كثيرة من المدينة، غطت حبات البرد الأرض، مع انخفاض مفاجئ في درجة حرارة الهواء.

وحذر محافظ المدينة من مخاطر السيول المفاجئة وتساقط البرد والعواصف، مشيرا إلى أن أنقرة تعيش يوما يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة فيه ضد الكوارث الطبيعية.

عاصفة برد قوية تجتاح العاصمة التركية.. والأرصاد تحذر (فيديو+ صور)

وجاء في بيان المحافظ بناء على بيانات المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن هطول الأمطار المتوقع في عموم أنقرة سيزداد ويصبح أقوى، وقد يسبب السيول المفاجئة والفيضانات والبرق والبرد، والرياح القوية والعواصف قصيرة المدى.

عاصفة برد قوية تجتاح العاصمة التركية.. والأرصاد تحذر (فيديو+ صور)
عاصفة برد قوية تجتاح العاصمة التركية.. والأرصاد تحذر (فيديو+ صور)

المصدر: "takvim"

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