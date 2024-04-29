عاصفة برد قوية تجتاح العاصمة التركية.. والأرصاد تحذر (فيديو+ صور)

بدأت عاصفة البرد المتوقعة في أنقرة ظهر أمس الأحد وسط تحذيرات الأرصاد الجوية التركية من ضرورة توخي الحيطة والحذر.

شهدت العاصمة التركية أنقرة، اليوم، حالة جوية غير عادية

⚡⚡⚡ pic.twitter.com/DFY8E3luLp — 🇪🇬✌️محمد العسيري✌️🇪🇬 (@EL_esiry_77) April 28, 2024

وبينما كانت السماء مغطاة بالغيوم الداكنة في أجزاء كثيرة من المدينة، غطت حبات البرد الأرض، مع انخفاض مفاجئ في درجة حرارة الهواء.

وحذر محافظ المدينة من مخاطر السيول المفاجئة وتساقط البرد والعواصف، مشيرا إلى أن أنقرة تعيش يوما يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة فيه ضد الكوارث الطبيعية.

وجاء في بيان المحافظ بناء على بيانات المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن هطول الأمطار المتوقع في عموم أنقرة سيزداد ويصبح أقوى، وقد يسبب السيول المفاجئة والفيضانات والبرق والبرد، والرياح القوية والعواصف قصيرة المدى.

المصدر: "takvim"