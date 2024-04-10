الكرملين يعلق على تصريح باشينيان بشأن "المرحلة العصيبة" في علاقات موسكو ويريفان

أعرب الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف عن أمل موسكو بأن تتم تسوية كافة النقاط المعقدة التي ظهرت مؤخرا في العلاقات بين روسيا وأرمينيا، من خلال الحوار على أعلى مستوى.

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وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الأربعاء: "نأمل أن تتاح الفرصة لمناقشة كل ذلك على مستوى زعيمي البلدين. بالإضافة إلى ذلك، بالطبع، تجري حوارات على مستوى العمل، وهو أمر مهم للغاية أيضا".

وأضاف: "بالطبع، ننطلق من حقيقة أن كل النقاط الصعبة التي ظهرت في علاقاتنا الثنائية مؤخرا، سنتمكن من إيجاد حلول لها في إطار مثل هذا الحوار بالذات".

جاءت تصريحات بيسكوف بعد أن قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان اليوم الأربعاء إن علاقات أرمينيا مع روسيا تمر بأوقات عصيبة، وألمح إلى "مسؤولية موسكو" عن ذلك، لكنه أكد في الوقت نفسه أهمية هذه العلاقات لبلاده.

وفي وقت سابق اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قيادة أرمينيا بأنها تسعى تحت ذرائع واهية إلى تدمير العلاقات مع روسيا، في حين حذرت الخارجية الروسية من أن "الغرب الجماعي" يحاول جر جنوب القوقاز إلى مواجهة جيوسياسية من خلال تحويل أرمينيا إلى أداة لتحقيق خططه في المنطقة، ودعت أرمينيا إلى منع الغرب من خداعها وتوجيه البلاد على المسار الخاطئ المحفوف بظهور فراغ أمني ومشاكل خطيرة في اقتصاد البلاد.

المصدر: "نوفوستي"