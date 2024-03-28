بعد 7 أشهر.. أحد قادة كتيبة جنين كان أعلن الجيش الإسرائيلي قتله يعود إلى الحياة (فيديوهات)

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة أحد قادة كتيبة جنين من داخل مستشفى هداسا عين كارم في القدس، ليتبين أنه لا يزال على قيد الحياة بعد إعلان الجيش الإسرائيلي قتله قبل 7 أشهر.

وتداولت وسائل الإعلام الفلسطينية مقطع فيديو وصورة مشيرة إلى أن الشخص الظاهر فيها هو وسام الحنون الملقب بـ "أبو وطن" أحد قادة كتيبة جنين، وأوضحت أن "الاحتلال أعلن عن اغتياله واستشهاده منذ سبعة أشهر وهو في مشفى هداسا عين كارم بالقدس المحتلة".

وظهرت والدة وسام حنون في مقطع فيديو معربة عن فرحها بالأخبار التي أوضحت أن نجلها لا يزال على قيد الحياة في أحد المستشفيات الإسرائيلية.

في 29 نوفمبر 2023، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان مشترك اغتيال قائدين بارزين في مخيم جنين أحدهما محمد الزبيدي وهو قريب الأسير زكريا الزبيدي، والآخر وسام حنون.

وجاء في بيان الجيش والشاباك أن "جنود وحدة اليمام حاصروا مبنى تواجد فيه الزبيدي وإرهابيين آخرين وراحوا يطلقون النار على المبنى المذكور، وبعد أعمال البحث داخله جرى العثور على اثنين منهم وهما محمد الزبيدي ووسام حنون، كما جرى ضبط 3 أسلحة وأمشاط ذخيرة".

وأعلن الجيش أنه اعتقل 17 شخصا آخرين وضبط أسلحة ووسائل قتالية خلال عملياته داخل مخيم جنين في الضفة الغربية، كما أسفرت عمليات الجيش في مدينة جنين ومخيمها عن مقتل الطفلين آدم سامر الغول (8 سنوات) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما).

وأصيب عدد من الشبان برصاص قوات الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام مدينة ومخيم جنين ومحاصرة أحد المنازل، وسط اشتباكات مع المسلحين.

المصدر: RT