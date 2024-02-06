روسيا تنفي مزاعم تعطّل إمداد الهند بصواريخ "أس -400"

نفت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الحكومية الروسة مزاعم "تعطّل إتمام توريد روسيا للهند فوجين من صواريخ "أس -400" وقطع غيار للطائرات الحربية روسية الصنع، وأسلحة أخرى".

وقال المدير العام للشركة ألكسندر ميخييف خلال معرض الأسلحة العالمي للدفاع في الرياض: "جميع العقود المبرمة مع الهند يتم تنفيذها حسب الجدول الزمني المحدد لها".

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وفي وقت سابق، زعمت وسائل إعلام غربية وأوكرانية تفيد أن "النزاع في أوكرانيا وحاجة روسيا للصواريخ والعقوبات، "يمنعوا روسيا من إتمام إمدادات كبيرة من الأسلحة وقطع غيار الطائرات، وفوجين من صواريخ "إس -400" للهند".

وقال المارشال الجوي فيفيك رام تشودري، القائد العام للقوات الجوية الهندية لوسائل الإعلام مؤخرا، أن الهند تتوقع إتمام روسيا عقد توريد "إس- 400" خلال عام 2024.

ووقعت روسيا والهند عقدا لتوريد منظومات "إس-400" في أكتوبر 2018 في صفقة تقدر بـ5.43 مليار دولار، لتصبح الهند ثالث بلد يتزود بهذه الصواريخ الفعالة بعد الصين وتركيا.

وتمثل منظومات "إس-400" المضادة للأهداف الجوية، جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى المضادة للطائرات والصواريخ على مختلف ارتفاعاتها وسرعاتها وأعدادها.

وتم تصميم هذه المنظومات لتدمير الطائرات الاستراتيجية التي تحلق على ارتفاعات شاهقة، والطائرات التكتيكية على اختلاف أنواعها والصواريخ البالستية وفرط الصوتية.

المصدر: نوفوستي