الهند تعلن بدء تسلمها صواريخ "إس-400" الروسية

أعلنت وزارة الخارجية الهندية يوم الاثنين أن روسيا باشرت تسليم نيودلهي بطاريات صواريخ "إس-400" المضادة للأهداف الجوية، التي لوحت الولايات المتحدة بفرض عقوبات على الهند إذا اشترتها.

وقال وزير الخارجية الهندي هارش فاردان شرينغلا في أعقاب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نيودلهي الاثنين، إن عمليات التسليم بدأت هذا الشهر وستتواصل.

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ورغم توقيع نيودلهي عددا من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة، تبقى روسيا أكبر مورد للأسلحة إلى الهند.

ووقعت روسيا والهند عقدا لتوريد منظومات "إس-400" في أكتوبر 2018، في صفقة تقدر بـ5.43 مليار دولار، لتصبح الهند ثالث بلد يتزود بهذه الصواريخ الفعالة بعد الصين وتركيا.

وتمثل منظومات "إس-400" المضادة للأهداف الجوية، جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى المضادة للطائرات والصواريخ على مختلف ارتفاعاتها وسرعاتها وأعدادها وأنواعها.

وتم تصميم هذه المنظومات لتدمير الطائرات الاستراتيجية التي تحلق على ارتفاعات شاهقة، والطائرات التكتيكية على اختلاف أنواعها والصواريخ البالستية وفرط الصوتية.

المصدر: وكالات