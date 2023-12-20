باراغواي.. مقتل ضابط و11 نزيلا أثناء نقل مجرم خطير من السجن (صورة + فيديو)

قتل 12 نزيلا داخل أحد سجون باراغواي خلال عملية نقل أحد أخطر زعماء المخدرات وعصابته من سجنهم في مدينة أسونسيون.

وأصدر رئيس باراغواي، سانتياغو بينيا، تعليماته بوضع حد لنفوذ زعيم المخدرات أرماندو خافيير روتيلا داخل سجن تاكومبو وأمر بنقله إلى سجن فينياس كيو العسكري داخل مدينة أسونسيون.

وشارك في العملية قوات من الشرطة الوطنية والجيش، حيث اندلعت أعمال عنف خلال نقل روتيلا وأفراد عصابته مما أدى إلى مقتل ضابط و11 سجينا، بحسب وكالة "ميركو بريس".

وأوضح وزير داخلية باراغواي إنريكي رييرا أن "العملية شهدت كذلك إصابة عدد من الضباط والسجناء بطلقات نارية"، مشيرا إلى أن عددا من المجرمين المتوفين بقوا مصرعهم على يد سجناء آخرين من عصابات منافسة.

من جانبها، قالت وزارة الصحة في باراغواي إن 54 شخصا عولجوا في مستشفيات مختلفة من إصابات أصيبوا بها أثناء العملية، بينما تلقى 40 آخرون الرعاية الطبية في مراكز متنقلة خارج سجن تاكومبو".

#VideoNoticias

Un policía y 11 reclusos mueren en intervención de cárcel en Paraguay

📹 AFP https://t.co/pWLgckRSyipic.twitter.com/fWH33p1ubX — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) December 19, 2023

وصرح الرئيس سانتياغو بينيا "لقد نفذنا بحزم وإصرار عملية تاريخية وغير مسبوقة من أجل بناء بلد أكثر أمانا لعائلاتنا، حكومة باراغواي اكتفت بما يحدث داخل السجون وتحويلها إلى مدارس لتعليم الجريمة".

وأضاف بينيا "على مدى عقود أصبح سجن تاكومبو مركزا تنشط فيه الجماعات الإجرامية وتخطط لاعتداءات وتوزع المخدرات التي سممت أكثر من 90 ألف شاب من أسونسيون ووسط البلاد وحدها، وغيرهم في جميع أنحاء باراغواي".

#Paraguay

A 11 ha ascendido la cifra de reclusos muertos en el operativo ejecutado ayer en la cárcel de Tacumbú, la principal de Paraguay. Con el dispositivo también se hizo efectivo el traslado de 700 reos, incluido el líder del grupo Clan Rotela. pic.twitter.com/fXv8T4OK4r — Noti OccidenteSV (@NOccidente23046) December 19, 2023

المصدر: وكالات