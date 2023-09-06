إعصار يقتل 27 شخصا ويشرد أكثر من 1600 آخرين في البرازيل

تسبب إعصار فوق مداري في جنوب البرازيل في فيضانات بعدة مدن، مما أسفر عن مصرع 27 شخصا على الأقل وتشريد أكثر من 1600 آخرين، وفقا للسلطات.

وقد ضربت العاصفة منذ مساء الاثنين أكثر من ستين مدينة.

وذكر ادواردو ليته، حاكم ولاية ريو غراندي دو سول أن حصيلة القتلى في ولايته هي الأعلى بين الولايات بسبب الظاهرة المناخية.

وتركز فرق البحث والإنقاذ على وادي تاكواري الواقع على بعد نحو 150 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية بورتو اليغري، حيث سجل سقوط معظم الضحايا ووقوع الأضرار.

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ويتوقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة على وسط وجنوب الولاية، لكنها على الأرجح ستتجاوز المناطق الأكثر تضررا.

واستمرت السلطات في إعلان ثلاثة إنذارات من الفيضان الأربعاء في أنهار جاكوي وكاي وتاكواري.

وكانت ريو غراندي دو سول قد شهدت إعصارًا آخر في يونيو الماضي، قتل 16 شخصا وتسبب في دمار في 40 مدينة، معظمها حول مدينة بورتو اليغري.

المصدر: أسوشيتد برس