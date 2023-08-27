الشرطة الإسرائيلية: العثور على جثة رجل و4 آخرين بحالة مزرية قرب منطقة عسكرية ملغمة في البحر الميت

أفادت الشرطة الإسرائيلية بوفاة شخص قرب منطقة عسكرية ملغومة بجانب البحر الميت، كما تم العثور على 5 آخرين في حالة إعياء جراء الجفاف الشديد، بحسبما ذكره مسعفو "نجمة داوود الحمراء".

وأشار عيدن ميلمان، اليوم الأحد، أحد كبار الأطباء في "نجمة داوود الحمراء"، إلى أنه تم الوصول إلى المنطقة وانضممنا إلى قوات الإنقاذ، التي أسعفت في هذه المرحلة 5 مصابين جراء الإجهاد الحراري، وهم امرأة تبلغ من العمر حوالي 34 عاما و4 رجال في الثلاثينيات من العمر.

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وأضاف: "وكانوا في وعيهم الكامل وبعد العلاج الأولي في الميدان سيتم نقلهم لإجراء مزيد من الفحوصات في المستشفى".

يُشار إلى أن الرجل المتوفى كان جزءا من المجموعة المكوّنة من 4 مواطنين أجانب وإسرائيليين اثنين، من المحتمل أنهم مهربون. وتعتبر المنطقة طريقا معروفا لتهريب الأشخاص والمركبات. وهذا الحادث لايزال قيد التحقيق.

وفي أعقاب ذلك، تم نشر مهمّة إنقاذ مشتركة من قبل وحدة الإنقاذ التكتيكي الخاصة 669 التابعة للجيش الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية، إلى جانب طائرة هليكوبتر.

وفي البداية، تم إجلاء 4 أشخاص من مكان الحادث. وأثناء عمليات البحث الإضافية، تم العثور على شخصين آخرين، أحدهما كان فاقدا للوعي وأعلنت وفاته. وترجح خدمات الطوارئ أن يكون الشخص قد توفي بضربة شمس.

المصدر: i24News