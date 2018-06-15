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تسرب مواد كيميائية خطرة في منطقة البحر الميت وإسرائيل تدعو المدنيين لملازمة مساكنهم

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تسرب مواد كيميائية خطرة في منطقة البحر الميت وإسرائيل تدعو المدنيين لملازمة مساكنهم
Reuters Baz Ratner
أرشيف
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أعلنت السلطات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تسرب مواد كيميائية خطيرة من أحد المصانع في منطقة البحر الميت، داعية السكان إلى عدم مغادرة مساكنهم.

وكشفت التقارير أن مادة البروم تسربت من أحد الخزانات، الذي تقدر سعته بـ 18 طنا.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في أعقاب تسرب مادة البروم السامة، إنها أغلقت عدة فروع من طريق رقم 90 بمنطقة البحر الميت حتى مفرق "نفي زوهر" جنوبي البلاد.

وتعتبر مادة البروم  عنصرا كيميائيا يتحول في درجة حرارة الغرفة إلى سائل أحمر متطاير، وله نشاط متوسط بين الكلور واليود، وهو عنصر مؤذي لجلد الإنسان في حالته السائلة، كما أن بخاره ضار بالعين والحلق.

المصدر: وكالات

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