إسرائيل.. انهيار صخري على طريق البحر الميت وأنباء عن محاصرين

أفادت مراسلتنا الخميس، بإصابة 14 شخصا إثر انهيار صخري وقع في منطقة عين جدي على طريق البحر الميت، شرق إسرائيل، مشيرة إلى أنباء عن محاصرين.

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وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة تلقت بلاغا أوليا عن انهيار صخري بالقرب من محمية "ناحال دافيد"، قرب عين جدي أسفر عن وقوع عدة إصابات".

وأضاف أن "قوات الشرطة بما في ذلك وحدات الإنقاذ والقوات الجوية والإنقاذ تتوجه إلى مكان الحادث".

وأكد المتحدث أن "مروحيات عسكرية انطلقت برفقة قوات من الوحدة 669 وقوات طبية من لواء الوادي إلى منطقة "نحال دافيد" في منطقة عين جدي للمساعدة في إنقاذ المحاصرين".

المصدر: RT