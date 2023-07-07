سوريا.. مسيرات التحالف الدولي تخترق مسارات الطائرات الروسية وتتعرض لإطلاق نار

سجل مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا حالتين لظهور طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب على مسارات تحليق طائرات القوات الجوية الروسية.

وقال الأدميرال أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي في سوريا، اليوم الجمعة، إن أنظمة التوجيه الخاصة في مسار طائرات القوات الجوية الروسية، أدت إلى إطلاق نار تلقائي على الأهداف.

وقال غورينوف إن "حالتين مسجلتين لظهور طائرات مسيرة تابعة للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب من طراز إم كيو-9 على مسارات طيران طائرات القوات الجو فضائية الروسية تثيران القلق بشكل خاص".

وأشار إلى تسجيل تأثير على أنظمة التوجيه في الحالتين، ما أدى إلى التشغيل التلقائي لأنظمة الدفاع على متن الطائرات الروسية وإطلاق النار على أهداف حرارية كاذبة.

وأكد الأدميرال أن "الطيارين الروس أظهروا احترافية عالية من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، لمنع الاصطدام بطائرات التحالف المسيرة".

وسجلت بحسب الأدميرال في اليوم تسع حالات انتهاك لبروتوكولات عدم التضارب من قبل طائرات مسيرة تابعة لما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب"، من بينها سبع حالات في منطقة مغلقة أمام الرحلات الجوية بسبب إجراء مناورات روسية سورية مشتركة في شمال سوريا.

وذكر المسؤول أن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة لطائرات التحالف، خاصة في منطقة التدريبات المغلقة.

المصدر: RT