علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على قول السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، إن مقتل الروس "أنجح" استثمار للمال من قبل السلطات الأمريكية عبر تقديم المساعدة لأوكرانيا.

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وأضاف مدفيديف: "هذا السيناتور العجوز الأحمق ليندسي غراهام، قال إن الولايات المتحدة لم تنفق أموالا بنجاعة بهذا الشكل من قبل كما أنفقت على قتل الروس. عبثا يفكر بهذا الشكل. في بلاده الحبيبة أمريكا، يتم قتل ليس فقط المواطنين العاديين، بل تُنفق الأموال القذرة أيضا على قتل أعضاء مجلس الشيوخ".

وتابع مدفيديف القول: "ليتذكر المصير المحزن لروبرت كينيدي، وهيوي لونغ، وكليمنتا كارلوس بينكني، وجون ميلتون إليوت، وواين أوينز، وغيرهم من السياسيين الأمريكيين".

في وقت سابق، وصف غراهام، خلال لقاء مع فلاديمير زيلينسكي، مقتل الروس بأنه "أنجح" استثمار للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وقال غراهام خلال الاجتماع الذي نشرته الخدمة الصحفية لزيلينسكي: "الروس يموتون.. لم ننفق المال بهذه الجودة من قبل". مضيفا أن "هذا الأمر هو أنجح إنفاق للمال من قبل واشنطن كجزء من مساعدة كييف".

المصدر: نوفوستي