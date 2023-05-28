من كييف.. سيناتور أمريكي يصف قتل الروس بـ "أنجح" إنفاق للمال الأمريكي

وصف السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، خلال لقاء مع فلاديمير زيلينسكي، مقتل الروس بأنه "أنجح" إنفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من تقديم المساعدة لأوكرانيا.

وقال غراهام خلال الاجتماع الذي نشرته الخدمة الصحفية لزيلينسكي: "الروس يموتون.. لم ننفق المال بهذه الجودة من قبل". مضيفا أن "هذا الأمر هو أنجح إنفاق للمال من قبل واشنطن كجزء من مساعدة كييف".

وجرت مفاوضات في كييف، بين زيلينسكي والسيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية يوم الجمعة، خلال الاجتماع شكر زيلينسكي غراهام على مساهمته في تعزيز القدرة الدفاعية للقوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي