زيلينسكي يلتقي بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في كييف

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه التقى في كييف بالسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، من كارولينا الجنوبية، وشكره على مساهمته في تعزيز القدرة الدفاعية للجيش الأوكراني.

وكتب زيلينسكي على قناته في "تيليغرام": "التقيت بالسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام. أشكركم على الاجتماع، وموقفكم الثابت ومساهمتكم في تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا".

وفي ديسمبر الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على ميزانية البلاد للسنة المالية 2023، بمبلغ يقارب 1.7 تريليون دولار، ثم وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وتخصص الميزانية 1.7 تريليون دولار للحكومة الفيدرالية بحلول نهاية سبتمبر 2023، بما في ذلك 858 مليار دولار للدفاع و45 مليار دولار لأوكرانيا.

المصدر: نوفوستي