 
مباشر

الكونغرس يطالب بايدن بإرسال صواريخ ATACMS إلى كييف "دون ضغوطات"

أخبار العالم

الكونغرس يطالب بايدن بإرسال صواريخ ATACMS إلى كييف
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ve0u

طالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأمريكي في خطاب موجه إلى الرئيس جو بايدن، بإرسال منظومة صواريخ ATACMS بعيدة المدى العملياتية والتكتيكية إلى أوكرانيا.

وجاء في خطابهم إلى رئيس البيت الأبيض: "تقريبا، لقد تم تسليم كافة منظومات السلاح التي طلبتها أوكرانيا بعد ممارسة ضغوط شديدة.. ولا ينتظر إرسال ATACMS حملة ضغط أخرى"، بحسبما استشهدت به مجلة "فورين بوليسي" نقلا عن تصريحات أعضاء الكونغرس جو والسون، وستيف كوهين، وفيكتوريا سبارتز.

إقرأ المزيد
سماع صوت انفجار في كراسنودار وأنباء عن التصدي لمسيرات أوكرانية معادية (فيديو+صور)
سماع صوت انفجار في كراسنودار وأنباء عن التصدي لمسيرات أوكرانية معادية (فيديو+صور)

ويشير معدو الخطاب إلى أن إرسال الصواريخ يجب أن يسمح لأوكرانيا "بتحريك الوحدات وسلاسل الإمداد الروسية بعيدا عن خطوط الجبهة" وأن يعمل على تعقيد القدرة على إمداد الوحدات العسكرية.

في وقت سابق من مايو الجاري، قال جون كيربي، منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن واشنطن لا تخطط لنقل صواريخ ATACMS التكتيكية العملياتية إلى أوكرانيا، وذلك على الرغم من تسليم الصواريخ الجوّالة البريطانية Storm Shadow إلى كييف، مع إجراء بعض التعديلات عليها والتي يصل مداها إلى حوالي 250 كيلومترا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا