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سماع صوت انفجار في كراسنودار وأنباء عن التصدي لمسيرات أوكرانية معادية (فيديو+صور)

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سماع صوت انفجار في كراسنودار وأنباء عن التصدي لمسيرات أوكرانية معادية (فيديو+صور)
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أفادت السلطات في إقليم كراسنودار بسماع دوي انفجار في منطقة شارع مورسكايا في كراسنودار، وسط تضرر مبنى سكني، دون وقوع إصابات.

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ووفق بيان السلطات: "بحسب المعلومات، تم سماع صوت دوي انفجار في منطقة المبنى في شارع مورسكايا، 54/2. عند الساعة 04:17 وتوجهت خدمات الطوارئ في الحال إلى مكان الحادث".

وبحسب البيان، لم يتم تسجيل وقوع ضحايا وفق معلومات أولية. وسجلت أضرار مادية في سقف مبنى سكني.

وقال رئيس بلدية كراسنودار يفغيني نوموف: "تضرر مبنى إداري ومبنى سكني. ويتم تحديد سبب الحادث.. أطلب من السكان التزام الهدوء".

وقالت وسائل التواصل الاجتماعي إن الانفجار ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم عدة مسيرات أوكرانية، حيث سقطت إحداها على مبنى سكني.

المصدر: تاس

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