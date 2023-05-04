إخماد النيران في منشأتين نفطيتين بجنوب روسيا

أعلنت السلطات في مقاطعة روستوف وإقليم كراسنودار في جنوب روسيا صباح اليوم الخميس، عن إخماد حريقين اندلعا في ساعات الفجر في مصنعين لتكرير النفط في أراضيهما.

وأفاد حاكم روستوف فاسيلي غولوبيف عبر "تلغرام" بأن طائرة بدون طيار سقطت وانفجرت في أرض مصنع نوفوشاختينسك للمنتجات النفطية مما تسبب في أضرار مادية طفيفة دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وأضاف أنه "تم إخماد الحريق الناتج عن الانفجار على الفور، ودون الاستعانة برجال الإطفاء".

وفي حادث آخر، ذكر حاكم إقليم كراسنودار فينيامين كوندراتييف، أن حريقا اندلع في الساعة الثالثة تقريبا فجر اليوم، في مصفاة إلسكي للنفط الواقع على بعد 30 كم من عاصمة الإقليم مدينة كراسنودار.

وكتب كوندراتييف عبر "تلغرام" أن النيران اشتعلت فى صهاريج بها منتجات نفطية في المصفاة وتم إخمادها بعد ساعتين ونصف، مشيرا إلى أنه حسب المعلومات الأولية، لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات ولا يوجد تهديد لسكان المنطقة المحيطة بالمصفاة.

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ولم تذكر السلطات سبب الحريق، بينما نقلت وكالة "تاس" عن مصدر في خدمات الطوارئ أن الحريق نجم عن هجوم بطائرة مسيرة.

يأتي ذلك بعد يوم من اندلاع حريق في خزان يحتوي على منتجات نفطية في قرية فولنا بمنطقة تمريوك بإقليم كراسنودار جراء هجوم مسيرة أوكرانية.

المصدر: وكالات