اندلاع حريق في خزان يحتوي على منتجات نفطية في إقليم كراسنودار (فيديو)

أفاد فينيامين كوندراتييف حاكم إقليم كراسنودار، باندلاع حريق في خزان يحتوي على منتجات نفطية في قرية فولنا بمنطقة تمريوك بإقليم كراسنودار، دون وقوع ضحايا.

وأضاف في بيان: "في قرية فولنا، بمقاطعة تمريوك، اشتعلت النيران في خزان فيه منتجات نفطية. ووفقا للمعلومات الأولية، لا يوجد ضحايا أو جرحى. ولا يوجد تهديد على سكان القرية".

وأوضح الحاكم أن الوضع تحت السيطرة. حيث تعمل فرق الإطفاء وخدمات الطوارئ في مكان الحادث، "يتم عمل كل ما هو ممكن للحيلولة دون انتشار الحريق بشكل أكبر".

وانتشرت في مواقع التواصل مقاطع فيديو لمكان الحادث.

المصدر: تاس