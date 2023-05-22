غروسي يعد اتفاقا بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية قبل "الهجوم المضاد"

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي يعمل على وضع مسودة اتفاقية بشأن محطة زابوروجيه للطاقة النووية قبل الهجوم الأوكراني المضاد.

وقالت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين أمريكيين وأوروبيين أن الخطة تشمل 5 مبادئ تتضمن حظر نشر المعدات العسكرية الثقيلة والأفراد العسكريين في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وحظر إطلاق النار من وعلى المحطة، وضمان الأمن، وحماية جميع خطوط الكهرباء الخارجية ومراقبة الامتثال للمبادئ المذكورة.

إقرأ المزيد

وتوضح الصحيفة، نقلا عن وثائق سرية من "البنتاغون" والمخابرات أن كييف لا تريد إبرام أي صفقة بعد قرابة 9 أشهر من المفاوضات. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق قد أصر على أن المسؤولين الأمريكيين "لن يسمحوا لغروسي بإجبار كييف على نزع سلاح محطة الطاقة، معتقدا أن ذلك ليس في مصلحة كييف".

وسبق أن أفادت "رويترز" أن غروسي قد يقدم مسودة اتفاق بمشاركة أوكرانيا وروسيا لضمان سلامة محطة زابوروجيه للطاقة النووية في مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية مايو، إلا أن الجلسة بشأن هذه القضية غير مدرجة في جدول أعمال مجلس الأمن. ويمكن لسويسرا، بصفتها رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مايو، اتخاذ قرار بهذا الشأن.

ومحطة زابوروجيه للطاقة النووية هي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، وقد سيطرت عليها القوات الروسية، نهاية فبراير 2022، وفي أكتوبر 2022، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بقبول المحطة كملكية فدرالية وأصدر تعليمات للحكومة بإنشاء مؤسسة موحدة فدرالية لضمان سلامة مرافقها.

المصدر: تاس