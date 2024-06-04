زعيم القبارصة الأتراك يوضح حقيقة شراء زيلينسكي فندقا في قبرص

نفى زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية صحة المعلومات التي تفيد بشراء فلاديمير زيلينسكي فندقا شمال قبرص.

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وأوضح تتار في حديثه أنه تواصل بشكل شخصي مع مالك الفندق الذي ورد ذكره في التقارير الإعلامية بهذا الصدد، وهو مالك مجموعة Oscar Group وقد نفى صحة هذه المعلومات.

وقال: "تحدثت شخصيا مع مالك الفندق حسين أوسكار، وأكد لي أن هذه المعلومات غير صحيحة".

وذكرت قناة "odatv" التركية أن فلاديمير زيلينسكي اشترى أحد أكبر فنادق الكازينو في أوروبا، ويقع في غيرنا بجمهورية شمال قبرص التركية، بحسب ما ذكر.

وأكدت القناة أن "شركة "التراث السينمائي" التابعة لزيلينسكي هي التي اشترت الفندق "Vuni Palace Casino Hotel" الواقع في غيرنا في جمهورية شمال قبرص التركية".

وأشارت القناة إلى إلى أن هذه الشركة مسجلة في بيليزي، ويملكها زيلينسكي، وقد وردت هذه المعلومات في (وثائق باندورا) المنشورة عام 2021.

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اكتمل استحواذ شركة زيلينسكي على الفندق في بداية مايو 2024. ومن غير الواضح مقدار الأموال التي دفعتها شركة زيلينسكي مقابل فندق الكازينو.

ووفقا لموقع "Booking"، لم يستقبل الفندق الحجوزات منذ 27 مايو، وذلك "ربما بسبب عملية تغيير الملكية" بحسب القناة.

ومن جانبها نفت السفارة الأوكرانية لدى قبرص صحة هذه التقارير ووصفتها بـ "الكاذبة"، مؤكدة أن الهدف منها "خلق توتر دبلوماسي بين أوكرانيا وقبرص".

المصدر: نوفوستي