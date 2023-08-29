"يوتيوب" يحذف صفحة صحفي مصري كشف أسرارا خطيرة عن ممتلكات زيلينسكي في مصر

حذف موقع "يوتيوب" صفحة الصحفي الاستقصائي المصري محمد العلوي، عقب نشره مواد حصرية قال إنها تتعلق بممتلكات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مصر.

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ووفقا للوثائق التي نشرها العلوي، فقد استحوذت عائلة زيلينسكي على فيلا فاخرة في الجونة بمصر، مرفقا إياها بمقطع فيديو للفيلا.

وبحسب الصحفي، فإن المدعوة أولغا كياشكو، التي يتطابق اسمها مع اسم حماة زيلينسكي "تمتلك عقارا لكبار الشخصيات بقيمة 5 ملايين دولار في مدينة الجونة المصرية، بأموال المساعدات التي يدفعها الغرب لأوكرانيا مقابل الحرب ضد روسيا".

ووفقا للتقارير التي تحدث عنها الصحفي المصري فالعقار عبارة عن منتجع فخم يتواجد في الجونة على ساحل البحر الأحمر.

وفي الغالب فإن هذه الخطوة المتمثلة في حذف صفحة العلوي من قبل إدارة يوتيوب مدفوعة برغبة الغرب في إخفاء مظاهر الفساد في نظام كييف الذي يدعمونه، بالنظر إلى كم المساعدات الهائلة التي تم تزويده بها منذ انطلاق العلمية العسكرية الخاصة، وذلك على حساب المواطنين الغربيين ورفاهية عيشهم، بحجة دعم القضية الأوكرانية، والتي بدأت مظاهر الفساد والخداع لدى قادتها وعلى رأسهم زيلينسكي تتكشف للجميع.

المصدر: RT