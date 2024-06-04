هذا هو الهدف الاستراتيجي لبوتين!. بايدن يستذكر خطابا قديما للرئيس الروسي ويدعو العالم لقراءته

أحضر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى مقابلة مع مجلة "تايم" نص خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 فبراير 2022 حول ضرورة الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وقال بايدن: "بالمناسبة، إذا لم تكونوا قد قرأتموه، فهو يستحق ذلك (أخرج نسخة من خطاب بوتين بتاريخ 21 فبراير 2022). هذا نداء للشعب الروسي بشأن مشكلة دونباس في 21 فبراير".

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وأضاف أن هدف الرئيس الروسي هو "إعادة الاتحاد السوفييتي"، وهذا ما يراه بايدن "عواقب لنجاح روسيا في أوكرانيا".

وتابع: "لهذا السبب أخذت هذا معي. ربما لم تقرأوه... لقد أراد العودة إلى الأيام التي كان فيها حلف "الناتو" وكانت هناك منظمة أخرى تنتمي إليها بولندا ودول أخرى".

وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. ووصف الرئيس بوتين هدفها بأنه "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات".

المصدر: "نوفوستي"