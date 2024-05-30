"الناتو" يعلن عن خطط جديدة لتوسيع دوره وتلافي أخطائه في دعم قوات كييف

أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أن الحلف يعتزم تولي المزيد من المهام في تنسيق المساعدات العسكرية لكييف من أجل تجنب تكرار التأخير والأخطاء في عمليات الإمداد.

وقال ستولتنبرغ متحدثا خلال مؤتمر في براغ: "سنناقش كيف يمكن لحلف "الناتو" أن يلعب دورا أكبر في تنسيق الدعم العسكري والتدريب لتقليل الفجوات والتأخيرات السابقة في الإمدادات. ولذلك، اقترحت إنشاء إطار مالي لسنوات متعددة لمساعدة أوكرانيا، من أجل تحديد الحد المالي الأدنى لضمان المشتريات والثقة في الشفافية والقدرة على التنبؤ بالمساعدات لأوكرانيا".

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واشتكى وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف في وقت سابق من تأخر المساعدات العسكرية القادمة من الغرب، وأكد أن نصفها فقط يصل في الوقت المحدد.

هذا وقد أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح الأسبوع الماضي، أن أي سلاح يقدمه الغرب لكييف لن يغير مجرى العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وأن موسكو سوف تحقق كل أهدافها.

المصدر: "نوفوستي"